Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Çekerek Belediye Başkanı seçilen Üzeyir İnce, Çekerek Adliyesi’nde düzenlenen programda mazbatasını aldı.

İnce, mazbata töreninin ardından belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce yaptığı açıklamada, "Mazbata Töreni'nde bizleri yalnız bırakmayan İlçe Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyemize, Teşkilatımıza ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum, Çekerek'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.