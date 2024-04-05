Tüm İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni kutlayan Arslan “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin derin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Arslan yayımladığı mesajda şunları söyledi: “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin derin mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan Ayı’nın sonlarına yaklaştığımız bugünlerde bayramın müjdecisi olan Mübarek Kadir Gecesi hepimize kutlu olsun. Dünyamızın son derece kötü günler yaşadığı bir dönemde, manevi değerlerin öneminin daha da büyük anlamlar kazandığı bir süreç geçirmekteyiz. Savaşların kadın-çocuk demeden canlara kıydığı, bir yanda açlığın diğer yanda ise israfın hüküm sürdüğü adaletsizliklerin yaşandığı dünyamızda, mazlumların yanında olmak, acıların son bulması adına tüm haksızlıklara karşı durmak hepimizin yegane hedefi olmalıdır. Kadir Gecesi gibi anlamları büyük, maneviyatı yüksek gecelerde birlik ve beraberliğimizin önemini anlayıp, dayanışmanın gerekliliğini anlamak edinebileceğimiz en büyük kazanımlardandır. Bu güzel gecede edeceğimiz tüm dualarımızın kabul görmesi ve Yüce Allah’ın mağfiretinin tüm inananların üzerinde olmasını dilerim. Tüm İslam Dünyası’nın Mübarek Kadir Gecesi kutlu olsun.”