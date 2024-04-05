Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Okulu tarafından ‘Ramazan Bereketi Kervanı’ projesi başlatıldı.

Proje kapsamında birçok etkinlik yapılırken bu kervana 4/B sınıfı da dahi oldu. 4/B sınıfında öğrencileri proje kapsamında Gazze için harçlıklarını biriktirdi.

Öğrenciler tarafından biriktirilen paralar öğretmenleri eşliliğinde olan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İlçe Temsilcisi Gazi Vural’a teslim edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Namık Kemal İlköğretim Okulu yetkilileri, “Değerleri eğitimi kapsamında yürüttüğümüz Ramazan Bereketi Kervanında 4-B sınıfımız da yerini aldı. Biriktirdikleri harçlıklarını 'Gazze' için ayıran minik hayırseverlerimiz sivil toplum örgütü olan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İlçe Temsilcisi Gazi Vural’a gidecek olan gemi filosuna gıda yardımı kolisi alınıp eklenmesi amacıyla ulaştırdı. Bu anlamlı etkinliği organize eden Mehtap Ağan öğretmenimiz ve miniklerimize, sürece destek veren velilerimize teşekkürü borç biliriz. İyilik her zaman, iyilik her yerde” ifadeleri kullanıldı.