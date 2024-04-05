Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü milli takıma oyuncu göndermeye devam ediyor. Yetiştirdiği genç ve yetenekli oyuncular ile adından sıkça söz ettiren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün iki genç oyuncusu Pivot Cemre Şener ile sol oyun kurucu Hiranur Güneş Ankara’da gerçekleştirilen U16 Hentbol Kadın Milli Takım kampına katıldılar. Gösterdikleri performans ile göz dolduran iki sporcu milli takım Antrenörlerinin de taktirini topluyor.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, alt yapılarından yetiştirdikleri oyuncuların milli takım kamplarına ve milli takım müsabakalarına göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin en iyi alt yapılarından birine sahip olan takımı Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün asıl hedeflerinden birinin sporcu yetiştirmek olduğunu hatırlatan Atmaca, ‘’Bu hedefimizi de gerçekleştiriyoruz. Bünyemizden yetiştirdiğimiz birçok oyuncuyu milli takım kamplarına gönderirken, aynı zamanda milli takımlarımız ile de müsabakaya çıkan oyuncularımız var. Son üç yıldır kulübümüzün sponsorluğunu yapan Kıta Logistics’in destekleri ile yaptığımız çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Hem ligde başarı yakaladık hem de milli takımlar düzeyin sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam ediyoruz. U16 milli takım kampına katılan Pivot Cemre Şener ile sol oyun kurucu Hiranur Güneş isimli oyuncularımız kampta çok iyi performans sergiliyorlar. Milli takım Antrenörlerinin gözüne girmeyi başardılar. Milli takım kamplarına katılan sporcularımız için bu kamplar aynı zamanda tecrübe de oluyorlar. Ben bizlere destek olan ve her zaman yanımızda yer alan Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ataman başta olmak üzere tüm Kıta Logistics yöneticilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.