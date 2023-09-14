Ani Ören Yeri’nden başlayan plastik çöp toplama etkinliği Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek.

Kars’tan Edirne’ye yaklaşık 2 bin 83 kilometrelik kara yollarında plastik toplama etkinliği, Sultan Alparslan’ın 1064’te ilk Anadolu topraklarına girdiği Ani Ören Yeri’nde başladı.

"İnsanı Dönüştür Projesi" çerçevesinde Uluslararası Su Elçileri Federasyonu tarafından plastik çöp toplama ve kirlilik ile mücadele amacıyla “100. Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü” Ani Ören Yeri’nden başlayarak Edirne İpsala Sınır Kapısı’nda sona erecek.

Ani Ören Yeri’nde bir araya gelen Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF) Genel Başkanı Özgür Aydıncak, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Aydıncak, “Ani Ören Yeri’nden Edirne İpsala Sınır Kapısı’na doğru, ‘İnsanı Dönüştür Projemiz’ istikametinde ‘Plastik Terörüyle Mücadele Kampanyamız’ plastik toplama etkinliğimizi bugün başlattık. Yaklaşık olarak 2 bin 83 kilometre yolculuğumuz olacak. Bu yolculuğumuz sırasında da arkadaşlarımız dönüşümlü olarak karayollarında bulunan plastikleri toplayarak, bu plastiklerle İpsala Sınır Kapısı’nda bir plastik heykeli yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Aydıncak, “Dünyada plastiklerin yüzde 97’si ne yazık ki toplanamıyor. Özellikle tek kullanımlık plastiklerin yoğun bir şekilde kullanılmasını engelleyebilmek, azaltabilmek ve insanları bu konuda bilgilendirebilmek için bugün yürümeye başladık. Çünkü yüzde 97’si toplanamayan plastikler özellikle Atlas ve Pasifik Okyanuslarında Türkiye’nin yüzölçümün 3 katı kadar büyüklüğünde kıtalar oluşturmaya başladı. Bu bizim için büyük bir tehdit, plastik atıklar ne yazık ki, hem insanların, hem doğadaki diğer canlılarında genetik yapılarının bozulmasına sebep olmakta, bunu engelleyebilmemiz için, azaltabilmemiz için, düşürebilmemiz için bizim plastik ve türevleriyle mücadele etmemiz gerçekten çok önemli, geri dönüşüm yalanıyla yıllardır bizleri yönlendiren Amerika’nın etkisi altında kalmadan bu endüstrilerle de kavga etmeden, torunlarımızın daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamak için tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmelerini topluma anlatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

USEF tarafından başlatılan “İnsanı Dönüştür Projesi”; tüm dünyada doğaya verilen zararları önlemeyi, su kaynaklarını ve doğayı korumayı, dolayısı ile insanların ve diğer canlıların tüm dünyada temiz suya ve temiz gıdaya erişiminin sağlanması, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaştırılması amacıyla toplumda farkındalık oluşturmayı ve toplumu harekete geçirmeyi, 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada bu konuda önder olmasını hedefliyor.

Ani Ören Yeri’nden başlayan plastik çöp toplama etkinliği Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek. Yaklaşık olarak 2 bin 83 kilometre boyunca gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar ormanlık, kültürel alanlar ve mezarlıklara ciddi önem verecek. Katılımcılar 2 bin 83 kilometrelik kara yolu güzergahında plastik atık toplayacak. Toplanan plastik atıklarla Edirne İpsala Sınır Kapısı’nda plastik heykel yapılacak. (İHA)