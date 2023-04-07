İlk olarak Hatay’ın Hassa ilçesine giden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, depremin ardından bu yana İçişleri Bakanlığı tarafından koordinatör vali olarak Hassa ilçesinde görev yapan Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.

Vali Ziya Polat’a Üniversite idari ve akademik personeli tarafından toplanan nakdi yardımlar, alışveriş kartları ve çocuklar için hazırlanmış hediyeleri takdim eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ın tüm kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşlarıyla başından beri bölgede büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışma yürüttüğünü, bu çalışmalar dolayısıyla başta Vali Ziya Polat olmak üzere herkese teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ daha sonra Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Ali Sönmez'in ailesine ve yine İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi iken 2019 yılında öldürülen Mahmut Şaban Afsal’ın depremde hayatını kaybeden yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren’i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaşanan büyük deprem felaketinden ve vefatlardan dolayı mevkidaşına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, bir sonraki ziyaretini depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a yaptı. Burada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Karadağ, mevkidaşına yaşanan büyük can kaybından dolayı taziyelerini ifade etti. Ardından Kahramanmaraş İstiklâl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak bölge insanının ve bölge üniversitelerinin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini ve taziyelerini iletti. Haber Merkezi