Bunun doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve bulundukları koşullarla ilgili olduğunu ifade eden Şahin, dünyanın her yerinde bazı grupların günlük gelirin az olması, kötü barınma koşulları, eğitim olanaklarından yoksun olma, istihdam imkanlarının sınırlı olması, cinsiyet eşitsizliği, temiz suya havaya ve gıda güvenliğine az erişim gibi nedenlerle sağlık hizmetlerine ulaşamadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü liderlerinin de herkesin sağlıklı yaşama ve çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamaya çalıştığına dikkat çeken Dr. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bazı insanlar diğerlerine göre daha sağlıklı yaşamaktadır ve tamamen doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşadıkları koşullar nedeniyle sağlık hizmetlerine diğerlerine göre daha iyi erişmektedir. Dünyanın her yerinde, bazı gruplar günlük gelirin az olması, daha kötü barınma koşulları ve eğitime sahip olma, daha az istihdam olanağı, daha fazla cinsiyet eşitsizliği, temiz suya havaya ve gıda güvenliğine çok az erişime sahiptir ve sağlık hizmetine ulaşamamaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü liderleri, herkesin sağlığa elverişli yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda liderleri sağlık eşitsizliklerini izlemeye ve tüm insanların ihtiyaç duydukları zaman ve yerde kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmelerin sağlamaya çağırmaktadır" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi