Çayıralan ilçesinde, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çayıralan Mesleki Eğitim Merkezi ortaklaşa kahvaltı programı düzenledi.

Projeler kabul görmeye devam ediyor Projeler kabul görmeye devam ediyor

Düzenlenen kahvaltı programına Kaymakam Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur ve idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kahvaltıda öğretmen ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Çelik, okul idarecilerinden ve öğretmenlerden yeni eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında bilgi alarak öğrencilere başarılar diledi.

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Kahvaltının ardından atölyelerde çalışmaları yerinde inceleyen Çelik, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Haber Merkezi