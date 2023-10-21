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‘Her zaman olduğu gibi yan yanayız’

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Yapmış olduğu eğitim çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Müdür Aksoy, okul ziyaretlerinde hem öğretmenlerle hem de öğrenciler ile bir araya geliyor.

MORAL KAHVALTISI

Okul ziyaretleri kapsamında Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yoldaş, öğrenciler ile kahvaltı yaptı.

Aksoy, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik moral kahvaltısı düzenledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Aksoy, 8’inci sınıf öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Her zaman öğrencilerin yanlarında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, “Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerimizle yoğun geçecek denemeler ve sınavlar öncesi moral ve motivasyon kazanmaları amacıyla kahvaltı yaptık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hoş sohbetleriyle neşeli anların yaşandık. Öğrencilerimizin motivasyonlarını olumlu yönde etkilemeye çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

FAALİYETLERE EŞLİK ETTİ

Aksoy ziyaret kapsamında rehberlik öğretmenleri ile de bir araya geldi. Öğretmenler ile kısa bir sohbet eden Aksoy, yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rehber öğretmenin rehberlik faaliyetlerine eşlik eden Aksoy, yapmış oldukları çalışmalarda başarılar diledi.

ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

Sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Aksoy, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Ayrıca 1’inci sınıf öğrencilerin oyunlarına eşlik ettikten sonra birlikte okuma çalışması yaptı.

Öğrenciler ile birlikte geçirdiği zamandan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, “Öğrencilerimiz bizlerin geleceğidir. Onlar şimdiden göstermiş olduğumuz sevgi ve saygıyı onlarda gelecek nesillere aktaracak. Sevgili yavrularımız için her türlü çalışmayı yürüten okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Selma Şahin