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Eskişehir’de bulunan tarihi bir çeşme vandalların hedefi oldu.

Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokak üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce mahalle halkının faydalanması için yaptırılan tarihi çeşme, vandallar tarafından tahrip edildi. Tahrip edilen çeşmenin birçok yerine sprey boya ile isimler yazıldı ve belli başlı bölgelerdeki mermerler vandallar tarafından kırıldı. Çeşme, mahallenin tam ortasında bulunduğu için yazılan yazılar mahallede görüntü kirliliğine sebep oldu. Tarihi çeşmenin zarar görmesinden rahatsız olan mahalle sakinleri, sorumsuz vatandaşların kullanılamaz hale getirdiği çeşmenin restore edilip, temizlenmesini ve tekrardan mahallelinin hizmetine sunulmasını istedi. (İHA)