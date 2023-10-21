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Sosyal medyada sıkça gündeme gelen ve cemaatin tanınmış isimlerinden biri olan Cübbeli Ahmet Hoca, Tokat'ın Hüseyin Akbaş spor salonunda vatandaşlarla bir araya gelmek için hazırlanıyor.

Ünlü vaiz Ahmet Mahmut Ünlü, 22 Ekim Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek etkinlikte dinleyicileriyle buluşacak.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Tokat ziyareti büyük ilgi çekiyor ve pek çok kişi bu etkinliğe katılmayı planlıyor. Ziyaret sırasında Ünlü Hoca, katılımcılarla samimi bir sohbet gerçekleştirerek dini konularda bilgi paylaşımında bulunacak.

Cübbeli Ahmet Hoca, son dönemlerde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan bir tartışma hakkında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Olayda genç bir üniversite öğrencisi, yaşlı bir adamın kendisine otobüste yönelik kaba ifadeler kullandığını iddia etmişti. Bu duruma karşı tepkisini dile getiren Cübbeli Ahmet Hoca, yaşlı adamın tavrını terbiyesizlik olarak nitelendirmiş ve toplumun bu tür tutumları eleştirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Tokat ziyareti, dini konularda bilgi arayanlar ve sohbet etmek isteyenler için önemli bir fırsat olacak. Etkinlik, 22 Ekim Pazar günü Tokat Hüseyin Akbaş spor salonunda gerçekleşecek.