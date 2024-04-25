Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Sevgi, Dostluk ve Vefa Temalı Okuma Etkinliği düzenlendi.

Ahmet Yesevi İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencileri bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre yetiştirmek amacıyla bilgiler verildi.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yaptığı açıklamada, “Öğrencileri bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre yetiştirmek amacıyla Bakanlığımızca başlatılan ÇEDES Projesi kapsamında Sevgi, Dostluk ve Vefa Temalı Okuma Etkinliğini Ahmet Yesevi İlkokulunda gerçekleştirdik. Okuma öncesi yapmış olduğumuz kahvaltı etkinliği ile öğrencilerimizin proje hakkındaki duygu ve düşüncelerini de dinleme imkanı bulduk. Aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.