Tarım ve Orman Bakanlığı'nca alınmış olan karara göre, artık o ürünlerin üretiminde katkı maddesi kullanılmayacak.

"Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğe göre, arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi ürünlerin üretiminde dışarıdan herhangi bir madde ilave edilmemesi koşulu ile üretilecek.

Tebliğle, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı ürünlerinin üretiminden, muhafazasına ve piyasaya arzına kadar bir dizi teknik ve hijyenik düzenlemeler getirildi.

Arı sütü ve toz arı sütü, ham propolis, propolis, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi ürünlerin sahip olması gereken özellikler de belirlendi.

Ürünlerde bulaşan maddeler, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntılarına dair Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili yönetmeliklerinin hükümleri uygulanacak.

Aroma vericileri ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak.

Hijyen, ambalajlama ve piyasaya arz konularında da ilgili yönetmelikler tatbik edilecek. Propolis tek başına sadece takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilecekken, ham propolis doğrudan son tüketiciye sunulamayacak.

Toz arı sütü, kurutulmuş arı poleni ve kurutulmuş arı ekmeği dışındaki arı sütü, polen ve ekmeği ürünleri, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar 8 derece ve altı sıcaklıklarda muhafaza edilecek.

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 6 ay içerisinde bu hükümlere uymaları gerekiyor. Tebliğin yayım tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.