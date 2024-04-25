Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2018 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın babası Mehmet Pampal'ı makamında misafir etti.

Vali Özkan, devletimizin tüm kurum ve imkanları ile şehit ailelerinin yanında ve emrinde olduklarını belirterek, şehit babası Mehmet Pampal'a tekrar başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakârca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.