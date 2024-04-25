Sarıkaya İlçe Müftülüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim programları çerçevesinde, "Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu dini konularda aydınlatmada en önemli yollarından birisi olan hutbelerin muhatap kitleye etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen seminere ilçede görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar katılım sağlayacak.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren tarafından verilecek seminerin 5 gün sürmesi planlanmakta. Seminer sürecinde İmam Hatip ve Müezzin Kayyım hocalara "İrşat Yöntemi Olarak Hutbe ve Hatiplik, Hutbe Adabı, Hatibin Temel Nitelikleri, Ses ve Nefes Kullanımı, Türkçeyi Kullanma ve Güzel Konuşma Becerisi, Hutbe Sunumunda Yapılan Yaygın Hatalar ve Hutbe ile İlgili Fıkhi Konular” başlıkları altında sunumlar yapılacak.