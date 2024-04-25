Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitim yatırımları kapmasında inşa etmeyi sürdürülen projeler her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Vali Özkan, bütün çabanın daha nezih ve modern ortamlarda çocukların geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmek olduğunu ifade etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Yukarı Nohutlu 2. Mıntıka mevkiinde yapımına başlanan Fatma Temel Turhan 24 Derslikli Ortaokul Ek Bina inşaatı hızla devam ediyor. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.