Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, çocukluk dönemi aşılarının önemine dikkat çekti.

Dr. Demir, “Çocukluk dönemi aşılama çalışmaları, olası pek çok hastalığın önlenmesini sağlar ve halk sağlığının korunmasına yardımcı olur. Anne ve babalar, çocuklarının aşılanma durumunu takip etmeli ve gerekli aşıların uygun biçimde yapılması için aile hekimine danışmalıdır” dedi.

Dr. Demir, aşıların çocukları birçok tehlikeli hastalıktan koruduğunu ve toplum sağlığı için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aşıların zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılmasının önemini anlatan Dr. Demir, şunları söyledi: “Çocukluk dönemi aşıları, difteri, tetanoz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, boğmaca, çocuk felci, hepatit B, pnömokok pnömoni ve Haemophilus influenzae tip b (Hib) gibi birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Bu hastalıklar, aşılanmayan çocuklarda ölümcül veya kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Aşılar, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da büyük önem taşır. Aşılanmış kişiler, bu hastalıklara yakalanmaz ve hastalığı başkalarına bulaştırmazlar. Bu sayede toplumda salgın hastalıkların önüne geçilmiş olur.”

Dr. Demir, anne ve babalara çocuklarının aşı kartlarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve eksik aşıları varsa aile hekimlerine başvurmalarını tavsiye etti.