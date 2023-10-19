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Kadınlara dikiş nakış kursu başta olmak üzere çeşitli kursların düzenlendiği Hilal Evlerinde çocuklara yönelikte, oyun sınıfı, etüt sınıfları, kütüphane ve robotik kodlama etkinlikleri düzenleniyor.

Sorgun Belediyesi tarafından çocuklar ve kadınlar için hayata geçirilen Hilal Evleri, yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle ilçenin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Sorgun’da sosyal hayata katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce belediye tarafından kurulan Hilal Evleri bünyesinde açılan kurslarla ilçede yaşayan kadın ve çocukların kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetleri sürüyor.

Hilal Evlerinin, Sorgun halkına ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağladığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Erkut Başkan Ekinci, “Projemiz yaklaşık 2 yıldır devam eden bir projedir. Aynı zamanda bu proje bütün belediyelerin katıldığı projeler yarışmasında da ödül alan bir projedir. Burada hem çocukların ders çalışabilecekleri alanlar, hem robotik kodlama alanları hem kütüphanesi var hem de hanımlarımızın yapabilecekleri çini, örgü sanatı, cam işleme gibi kurslarda bunları uygulayabilecekleri atölyeler var. Bunların tamamı detaylı bir proje. Bu projeyi 2 mahallede uygulamaya koyduk. Hilal Evlerimizde çocuklarımıza yönelik etkinlikler ve kadınlar için kurslar veriliyor. Kadınların istihdamda yer alabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmesi için; dikiş nakış, cam işleme, sepet örme, çini kurslarımız bulunmakta. Çocuklarımıza yönelik; oyun sınıfı, derslerine yardımcı olmak için etüt sınıflarımız, kütüphane, robotik kodlama etkinlikleri yapılıyor. Aynı zamanda kaliteli bir aile hayatı için rehberlik hizmeti ve aile danışmanlığı hizmetlerimiz var. Hilal Evlerimizde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek çocuklarımıza desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. (Haber Merkezi)