Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çalışmaları yerinde inceledi.

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‘Çalışmalarımız devam edecek’ 1

İlçenin birçok yerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Coşar vatandaşlarla da bir araya geldi.

‘Çalışmalarımız devam edecek’

Vatandaşlara hizmet etmenin verdiği gurur ve azim ile çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten, “Hedefimiz ilçemizin her noktasına hizmet götürme gayretindeyiz. Ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır vatandaşımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Yaptığımız çalışmalara halkımız her zaman layıktır bizde imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi