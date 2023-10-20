Ligde 7. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde oynanacak. 23 Ekim yapılacak olan Görele Belediyesi - Yenimahalle Belediyesi TRT spor Yıldız kanalında, diğer maçlar THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kadınlar Süper Ligi 6. hafa sonuçları:
Kastamonu Belediyesi 35-31 Üsküdar Belediyesi
İzmir BBSK 32-29 Tekirdağ Süleymanpaşa
Armada Praksis Yalıkavak 33-28 Görele Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi 39-32 Anadolu Üniversitesi
Konyaaltı Belediyesi 46-22 Aksaray BelediyesiKaynak: İGF