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Ligde 7. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde oynanacak. 23 Ekim yapılacak olan Görele Belediyesi - Yenimahalle Belediyesi TRT spor Yıldız kanalında, diğer maçlar THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlar Süper Ligi 6. hafa sonuçları:

Kastamonu Belediyesi 35-31 Üsküdar Belediyesi

İzmir BBSK 32-29 Tekirdağ Süleymanpaşa

Armada Praksis Yalıkavak 33-28 Görele Belediyesi

Yenimahalle Belediyesi 39-32 Anadolu Üniversitesi

Konyaaltı Belediyesi 46-22 Aksaray Belediyesi