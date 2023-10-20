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21 Ekim 2023 Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında Ötüken Neşriyat standında okurlarıyla sohbet edecek olan Prof. Dr. Bayram Durbilmez, Türk Dünyası Kültürü 1-2, Türk Kültür Coğrafyası, Gelenekli Türk Anlatıları gibi ilgiyle okunan kitaplarını da imzalayacak.

Türk Dünyasında ortak kültür unsurlarını araştıran Prof. Dr. Bayram Durbilmez’in kitaplarında Kayseri ve yöresi halk anlatıları, mizah kültürü, ahilik ve fütüvvet kültürü, gelenek ve görenekleri, özlü sözleri, atasözleri, bilmecelerine de yer veriliyor. Doğduğu ve doyduğu toprakların kültürel değerlerini de araştıran Durbilmez, Yozgat yöresi atasözleri ve bilmeceleri, Nevşehir yöresi yer adları ve efsane kültürü, Kırşehir yöresi ölçülü sözleri, Neşet Ertaş ve Âşık Veysel gibi konuları da zengin örneklerle okuyucularına sunuyor.

Erciyes Üniversitesinde Türk Halk Edebiyatı Araştırma Görevlisi (1991-1999), Dr. Öğretim Görevlisi (1999-2009), Yardımcı Doçent (2009-2010) ve Doçent (2010-2018) olarak çalıştıktan sonra 2018’de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Prof. Dr. olarak geçen Durbilmez, Türk Dünyasına hizmet eden ünlü halkbilimciler arasında yer alıyor.

PROF. DR. BAYRAM DURBİLMEZ KİMDİR?

Kayseri’nin bilim, fikir, kültür ve sanat dünyasına uzun yıllar hizmet eden Durbilmez, 1968’de Yozgat’ta doğdu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azerbaycan Nazırlar Kabinenti Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü / Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde (1993-1994), Kazakistan’ın Türkistan, Kentav ve Çimkent şehirlerinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi’nde (1999- 2000) konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Tataristan, Yakutistan, Altay Cumhuriyeti, Kırım, Romanya, Almanya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Karadağ, Batı Trakya / Yunanistan, Gürcistan, Suriye, İran gibi pek çok ülkede araştırmalar, incelemeler yaptı.

SSCI, AHCI veya SCI’ye giren ve bunlar dışındaki taranan bazı dergilerde 100’den fazla ‘bilimsel’ makalesi yayımlandı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan’da yayımlanan önemli akademik dergilerin bazılarında redaksiya heyeti / yayın kurulu ve danışma kurulu üyesi olarak da katkı sağlamaktadır.

Yurt içinde ve değişik ülkelerde yapılan millî ve milletlerarası bazı kongrelerde “Genel Koordinatör”, “Düzenleme Kurulu Üyesi”, “Danışma Kurulu Üyesi”, “Bilim Kurulu Üyesi”, “Oturum Başkanı” olarak görev yaptı. 100’e yakın bildiri sundu.

Âşık Edebiyatı, Tekke / Derviş Edebiyatı, Gelenekli Türk Anlatıları, Türk Dünyası Halk Bilimi ve Türk Dili konularında 16 araştırma-inceleme kitabı ve 16 ortak kitap / kitap bölümü yayımlandı. Akademik çalışmalarından başka kültür ve sanat ağırlıklı çeşitli kitapları ve makaleleri de mevcuttur. Kitaplarının ve ortak kitaplarının / kitap bölümlerinin yayımlandığı yayınevleri arasında Türk Dil Kurumu, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ötüken, Nobel Akademik, Akçağ, Kömen, Bilge Kültür- Sanat, Gazi Kitabevi, Erciyes Üniversitesi, Geçit, Kültür Ajans, Laçin, Bizim Gençlik yayınevleri de bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü- Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yaşayan İnsan Hazinesi Tespit Kurulu Üyesi (2018-), Kayseri Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü- UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu Üyeliği (2007-), Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü- Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yaşayan İnsan Hazinesi Tespit Kurulu Üyesi (2022-), Nevşehir Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü- UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu Üyeliği (2022-), Kayseri Valiliği Korsanla Mücadele Kurulu Üyeliği (2008- 2011) gibi görevlerde bulundu.

Kamu yararına çalışan çeşitli sivil toplum ve meslek kuruluşlarında kurucu üye, il temsilcisi, bölge temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı ve genel merkez delegesi olarak görevler aldı.

2018’den beri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.