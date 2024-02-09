Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenlere önlükleri dağıtılmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21 Ağustos 2023 tarihli 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin genelgesiyle öğretmenlere, bakanlıkça önlük hediye edilmesi ve önlüklerin öğretmenlerce giyilmesi kararı duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerine diktirilen önlükler Yozgat’ta gönüllü olarak istekte bulunan öğretmenlere dağıtılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığın aldığı karara gönüllü olarak uyup önlüklerini giyen tüm öğretmenlere teşekkür edildi.