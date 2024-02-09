Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Gençler ve Ailelerle Camilerde buluşmaya devam ediyor.

Kayakışla, Çadırözü, Küçük Cami ve merkez cami görevlileri cami Cemaatleri Aileleri ve Gençleriyle Eymir Kasabasında bir program düzenlendi.

Programa Gençlik koordinatörleri Adem Caner, Mustafa Aktaş, Mehmet Can, Özal Can, Hanifi Soysal ve Muhammet Gün katıldı.

Namaz öncesi Gençlik Koordinatörlüğü Adem Caner Programa katılan cemaate peygamberimizin hayatından merhamet ve saygı örnekleri vererek bu faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan ilçe Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın’na ve katılım sağlayan cemaate teşekkür etti.