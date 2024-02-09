Saraykent’te öğrenciler Yetenek Taramasına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında 3’üncü sınıf öğrencileri ilçe kapalı spor salonunda "Yetenek Taraması"na katıldılar.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, İlçede eğitim kurumlarında öğrenim gören 3’üncü sınıf öğrencilerine genel yetenek tarama, test ve ölçümleri uygulandı.

Boy, vücut ağırlığı, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve sürat alanlarında kurulan parkurda öğrencilerimiz yeteneklerini sergiledi.