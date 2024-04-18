Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydıncık ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince 17 Nisan 2024 tarihinde Aydıncık ilçesindeki Baydiğin İlkokulunda eğitim gören 103 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde ekiplerce; trafik güvenliği, trafik kuralları, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca; 17 Nisan 2024 tarihinde Aydıncık ilçesindeki Baydiğin İlkokulunda eğitim gören 103 öğrenciye; trafik güvenliği, trafik kuralları, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitleri konularında bilgilendirme yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk bölgemizde eğitim gören öğrencilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.