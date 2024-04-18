Yozgat Bilal Şahin Kültür Merkezinde düzenlenen Belediye Meclis Toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıda üye seçimlerinin ardından; Sosyal Denge Tazminatı imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi, gayrimenkul v.b. satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi, mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinin satış işlemlerinin görüşülmesi, mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinin kiralanmasının ve kiralandıktan sonra devir işlemlerinin yasaklanmasının görüşülmesi, Y.B.K şirketine görevlendirme yapılmasının görüşülmesi, Y.B.P şirketine görevlendirme yapılmasının görüşülmesi, denetim komisyon raporunun görüşülmesi, faaliyet raporunun onaylanması ve borçlanma için belediye başkanına yetki verilmesi maddeleri konuşularak meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

GÜNDEM DIŞI İKİ MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ayrıca gündem dışı 2 madde görüşülerek karara bağlandı. Makina parkı, Fen İşleri Müdürlüğünden yoğunluk nedeniyle Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanması kararlaştırıldı.

İmar alanında sonuçlanmayan 15 dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi, meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

ÜYE SEÇİMLERİ

Toplantıda yapılan seçimde Meclis Başkan Vekili Milliyetçi Hareket Partisi grubundan (MHP) Ferhat Altan, AK Parti grubundan Ahmet Mithat Çakıroğlu ve Yeniden Refah Partisi grubundan Yunus Erciyas seçildi.

Başkanlık Divanı Katip Üye seçiminde ise Satılmış Gençel, Ömer Faruk Açıkgöz, Mehmet Dişli seçilirken yedekler şu şekilde belirlendi: Muazzez Binici ve Yusuf Akyürek.

Daimi Encümen üye seçiminin sonucunda; Ebubekir Uçar, Nuri Tinel ve Nuri Genç üye olarak seçildi.

İmar Komisyonu üyeleri; Elvan Aslan, Bekir Şengül, Hasan Erol, Muhammed Furkan Ekici ve Muhammed Emin Erbek olarak belirlendi.

Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine Sibel Yıldırım, Ömer Akses, Murat Çağlayan, Mustafa Yılmaz ve Yunus Erciyas getirildi.

Su Hizmet Birliği üyeliğine Ülkü Yılmaz, Ferhat Erdem, Muazzez Binici, Mustafa Dereli ve Mehmet Dişli getirilirken Satılmış Gençel ve Ömer Faruk Açıkgöz yedek üye olarak seçildi.

Katı Atık Bertaraf Tesisleri Meclisi üyesi olarak Asım Korkmaz, Hüseyin Durusoy ve Mustafa Yılmaz getirildi.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliğine Yusuf Akyürek ve Ahmet Mithat Çakıroğlu getirilirken Mustafa Yılmaz ve Mustafa Dereli yedek üye olarak açıklandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi olarak Asım Korkmaz ve Nuri Genç; Tarihi Kentler Birliği Meclisi üyeliğine ise Muhammed Furkan Ekici ve Hüseyin Durusoy getirildi.

Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliğine ise Elvan Aslan ve Ömer Faruk Açıkgöz seçildi.