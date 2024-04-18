Toplantı Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında yapıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

“YBK’DAN 16 MİLYON LİRA AKTARILDI”

Seçimlere günler kala belediye bütçesinden Yozgat Bozokspor oyuncularına 18 milyon lira aktarıldığına da değinen Başkan Arslan, yine Yozgat Bozokspor’a belediyenin şirketi olan Yozgat Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürü (YBK) sponsoru adı altında 16 milyon lira aktarıldığını ifade etti.

Ayrıca YBK’nın zarar ettiğini belirten Arslan, YBK’da denetim yapılacağını söyledi.

“PERSONEL GİDERLERİNİN BELEDİYEYE KÜLFET”

Belediye personel giderlerinin fazla olmasına değinen Arslan, 2019-2024 dönemi öncesinde 400, 2019-2024 döneminde ise bu sayının 795’e yükseldiğini söyleyerek personel giderlerinin belediyeye külfet olduğunu aktardı.

"GELİRLER GİDERLERİ KARŞILAMIYOR"

Geçtiğimiz temmuz ayından bu tarafa personel ödemesi için bankalardan 130 milyon kredi çekildiğini bildiren Arslan, önceki dönemlerde belediyeye İller Bankası tarafından 100 milyon lira olarak ödenen ödeneğin belediye personel ve diğer giderlerini karşıladığını ama şu anda karşılamadığını vurguladı.

“YOZGAT’IN ELEKTRİĞİNİ KESECEKLERDİ!”

Arslan, ÇEDAŞ’a borcun olduğunu ve geçtiğimiz pazar günü Yozgat’ın elektriği kesecekken Vali Mehmet Ali Özkan ve kendisinin devreye girerek herhangi bir mağduriyet yaşanmasını engellediklerini dile getirdi.

“ORTAK PAYDAMIZ YOZGAT”

Arslan, “Birçoğumuz yeniyiz eskiden görevine devam eden meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Eskiden devam eden arkadaşlarımızın tecrübelerinden de istifade ederek güzel bir dönem geçirmek dileğimdeyim. İnşallah bu yeni dönem bizler için Yozgat için hayırlı olur hayırlı hizmetlere vesile olur. Toplantımızda göreve yeni başladığımız için seçim maddeleri ağırlıklı olacak bu maddelerin öncesinde tanışma ve birbirimizi ifade etme manasında söylemek istediklerimiz olacak. Toplantının devamında parti grupları adına ya da bireysel olarak söz almak isteyen arkadaşlarımıza da söz vereceğiz onları da burada dinleyeceğiz. Uzun bir seçim maratonu oldu uzun bir seçim yarışı oldu ama neticede her şey 31 martta kaldı bizler önümüze bakmak durumundayız hep birlikte Yozgat için güzel şeyler, faydalı şeyler, iyi şeyler yapma iradesi içerisinde olacağız. Ortak paydamız Yozgat olduğuna göre inşallah hep birlikte bunu en güzel şekilde gerçekleştirmiş olacağız” diyerek toplantıya başladı.

“MEVCUT DURUMU BİLMENİZ GEREKİYOR”

Bu ilk toplantıda belediye meclis üyelerine belediyenin tespit edebildikleri durumuyla ilgili bir takım bilgiler veren Arslan, “Bu konuları bilmeniz lazım. Hep birlikte belediye yönetme gayreti içerisinde olacağız. Bu mevcut durumu bilmeniz gerekiyor” dedi.

Arslan, “Seçimler öncesinde AK Parti tabanında hem de MHP tabanında bizimle alakalı bir takım olumlu düşünceler oldu. Sonuçta seçim farkı seyretti ve ben Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı olarak seçildim. Seçimler öncesinde ki tabanlarda hem AK Parti hem de MHP tabanında, Refah Partisi tabanında şahsımızla ilgili güzel düşünceleri benim için kazanım olduğunu düşünüyorum. Görevimiz boyunca daha uyumlu bir şekilde yönetme açısında önemli görevimiz olacak. Kendimizi birbirimize yakın hissediyoruz inşallah bu yakınlık belediye meclisi, belediye çalışmalarına yansır. Hiçbir şekilde en ufak ön yargımız yok. Ortak paydamız Yozgat, sevdamız Yozgat, derdimiz Yozgat inanıyorum ki burada ki yapımızda çok güzel işler yapacağız” diye konuştu.

“CARİ GİDERLERİMİZİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Belediyenin durumu ile ilgili bilgi veren Arslan, “Önümüzde sıkıntılı tablo var aşağı yukarı 15 gündür bu işi nasıl düzene sokarız çalışmaları içerisindeyiz. Hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı gündüz çalışma zamanımız olmuyor ama her gün gece saat 11-12’ye kadar belediye de mevcutları tespit edip neler yaparız gayreti içerisindeyiz. Bunu konuyu hiçbir şekilde bir suçlu olarak görmesin bu konuyu durum tespiti olarak söylemek istiyorum. Yozgat Belediyemizin mali tablosu ve idare tablosu son derece sıkıntılı. Bunu özellikle bilmemiz lazım. İller Bankası ödeneğimiz belediyenin en önemli gelir kaynağıdır. 2019 öncesi dönemde İller Bankasından gelen 100 lira ödeneğimizin 70 lirası personel giderlerimizi karşılıyordu geri kalan 30 lirasıyla da başta ÇEDAŞ olmak üzere diğer cari giderlerimizi karşılayabiliyorduk Yozgat’ta oluşturduğumuz kaynaklarla da yapabildiğimiz kadarıyla Yozgat’ta yatırımlarımızı devam ettirebiliyorduk. Geldiğimiz noktada İller Bankasından gelen ödeneğin üzerine aşağı yukarı bir o kadar daha koymak suretiyle cari giderlerimizi karşılamaya çalışıyoruz ve hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“60 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR GİDER TABLOMUZ VAR”

Arslan, “Geçtiğimiz ay İller Bankasından gelen ödeneğimiz 24 milyon, personel giderimiz 38 milyon, ÇEDAŞ giderimiz 113-114 milyon, akaryakıt giderimiz 4-5 milyon sonuç olarak 60 milyonun üzerinde bir gider tablomuz var. Aylardır bu şekilde devam eden bir tablo bunun sebebi de Yozgat Belediyesinin aşırı bir personel külfeti altında bulunmasıyla ilgili bir konu. Benim belediye başkanlığım dönemi ve öncesinde Kazım Arslan, Yusuf Başer, Mehmet Erdemir, Ali Açıkgöz döneminde girişi olup halen belediyede devam eden işçi sayısı 400 ama son 5 yıllık dönemde Yozgat belediyesinin personel sayısı 794’e çıkmış. Geçtiğimiz 4-5 belediye başkanlığı döneminde alınan personel kadar son 5 yıl dönemde personel alınmış ve bu personel yükü belediyeyi taşıyamaz bir noktaya gelmiş. Yapılan bir takım ek sözleşmelerle belediye personeline çok fazla bonkör davranılmış. Bu konunda getirmiş olduğu bir külfet var. Altından kalmayacağımız bir mali külfetin altındayız. Bugün bu görevde bende olsam, başkası da otursa bu külfeti karşılamak mümkün değil. İşçilerimize bir beyanda bulunduk dedik ki çalışan hiç kimseye bulaşmayacağız. O sözümüzün üzerine de durmak istiyoruz ama yapmamız gereken şeyler var onları bir sonra ki toplantıda paylaşacağız. Kimseye zarar vermeden ama külfeti paylaşmak suretiyle bir orta yol bulmanın gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.