Yozgatlı şair ve yazar Hakkı Yurtlu, şehitler haftası nedeniyle Yozgat Şehitler Fen Lisesi’nde öğrencilere şiiri anlatıp, yeni yayınlanan şiir kitabını imzalayarak hediye etti.

Yazar ve şair Hakkı Yurtlu, Eğitim müfredatına bağlı olarak “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Şehitler Fen Lisesi öğrencilerine şiir hakkında bilgilerini aktardı.

Araştırmacı yazar ve şair Hakkı Yurtlu yaptığı açıklamada, “Şiiri sevmek lazım, sevdirmek lazım nihai olarak da yazıp kitaba dönüştürmek lazım. Öğrencilere şiir yazıp okumalarını ve şiir okuyup yazmaktan da keyif almalarını yönünde tavsiyesinde bulunuyorum. İçerisinde bulunduğumuz şehitler haftası nedeniyle Mehmetçiğe yazılan kahramanlık şiirlerinden okuyup şehitlere Fatiha okumalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü M. Fatih Başkal, edebiyat öğretmeni Gonca Ceylan ile Burcu Bozkır’ın da katıldığı şiir programında öğrencilere şiir yazma teknikleri ve şiir hakkında bilinmesi gereken ve merak edilen soruları cevaplayan şair Yurtlu, öğrencilere yeni yayınlanan “Keyf-i Kalem” adlı şiir kitabını imzaladı.

Şehitler Fen Lisesi Müdürü M. Fatih Başkal, şehitler haftasında okula şiir ziyafeti sunan şair Yurtlu’ya bu nezaket ve mütevazılığından dolayı teşekkür etti.