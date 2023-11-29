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Toplantıya İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, merkez ilçe başkanı, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Bakanımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Lütfullah Kayalar ve İl Başkanımız Sayın Mustafa Görkem Taştan'ın da bizlerle birlikte olduğu istişare toplantımız da merkez ilçe başkanımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilat yöneticilerimizle bir araya geldik. Bir arada olmamıza vesile olan ve gönülleri birleştiren istişare toplantımızın tertip edilmesine öncülük eden ilçe Başkanımız Sayın Hasan Kürşat Ayan'a, Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Uyar'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz, toplantıda Yerköy'ün gündemindeki konuları ele aldıklarını belirterek, "Yerköy'ümüzün gelişmesi ve kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İYİ Parti Yerköy İlçe Başkanı Hasan Kürşat Ayan ve ilçe teşkilatı ile yapılan istişarelerin ardından sona erdi.