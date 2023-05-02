Etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği bürosu personelleri tarafından okul ve kurumlar ziyaret edilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ziyaretlerde kurum müdürlerine, okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere iş sağlığı ve güvenli hakkında seminerler, eğitimler düzenlenerek bilgilendirme yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, “Her yıl Nisan aynın 28’i tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliği günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz de ise her yıl mayıs ayının ilk haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta dolayısıyla gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde çeşitli etkinlikler ile konuya dikkat çekilmesi ve farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Müdürlüğüz İş Sağlığı ve Güvenliği bürosu olarak ilçemiz okul ve kurumlarında okul ziyaretleri ve çeşitli etkinlikler ile hafta boyunca öğrencilerimiz nezdinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması öğrencilerimizde konu ile ilgili olumlu istendik davranışlar ortaya konulabilmesi için etkinlikler ve çalışmalar yapmaktayız. Çalışmalara destek veren tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi