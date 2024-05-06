Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol’un daveti üzerine okullarda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında, merkezdeki okullarda "Aydıncık Bilim ve Kariyer Söyleşileri" ve "Köyde Okuma Etkinlikleri" programının 69, 70 ve 71’incisi sırasıyla Baydiğin, Dereçiftlik ve Kazankaya’daki okullarda 3 Mayıs 2024 günü gerçekleştirildi.

Etkinliklere Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Hitit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Songül Özüm, YOBÜ merkez yerleşkesindeki birimlerden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Gökhan ve Öğr. Gör. Deniz Akalın, Çekerek Bilim Merkezi’nden Öğr. Gör. Dr. Okan Uçar ve Öğr. Gör. Dr. Abdullah Karaca’nın yanı sıra Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz katkı verdi.

Gün boyu yoğun biçimde süren programlarda "Bilim ve Teknolojiye Dair Kısa Söyleşiler", "Moleküllerin Dünyasına yolculuk", "Gençlerle Geleceği Konuşmak: Meslek, İş ve Kariyer", "Baydiğin'den de Uluğ Bey çıkabilir", "Dereçiflik'ten de Cezeri çıkabilir", "Kazankay'dan da Mimar Sinan çıkabilir", "Okulda ve Çevrede Proje Yapalım" gibi ilgi çekici başlıklar etrafında öğrencilere yol gösterici ve ufuk açısı konuşmalar yapıldı ve sorulan sorulara cevaplar verildi.

“YENİDEN KEŞFEDİYORUZ”

Etkinlik süresince ziyaret planlanan bütün okullara yetişmeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Her gittiğimiz yerde yeni şeyler fark ediyoruz. Baydiğin capcanlı bir ortama sahipti. Çocuklar heyecan içerisindeydi. Soruları ve sohbetleri doyumsuz çocuklarla buluştuk. Aynı bahçeyi paylaşan üç okulu ve kasabadaki öğrencilerin bol oluşu dikkat çekiciydi. Dereçiftlik’te şirin bir okulda çocukların sınıflarında aynı havayı soluduk. Hayal dünyalarının genişliği bizleri de düşünceden düşünceye taşıdı. Kazankaya hem liseli gençlerin hem de ilk ve ortaokul düzeyinde çocukların olduğu bir yer. Doğal güzellikleriyle bilinin yerleşim yerlerimiz. Öğrenciler farklı yüzler görmekten mutlu oluyorlar. Adeta kendi yurdumuzu, kendi insanımızı yeniden keşfediyoruz. Aydıncık’ta taşımalı gelen çocukların ve liseli gençlerin okullarına gitmek ve onlara kısa süreliğine de yol arkadaşlığı edip birlikte geleceği konuşmak bizlerin gönlüne rahatlık verdi ama bir o kadar da yeni sorumluluklarımızı düşündürdü. Şimdilik ‘Aydıncık için de tamam!’ diyebiliriz ama biliyorum ki bu ziyaretlerimiz yeterli değil. O öğrencilerin yanlarına gitmek bir lütuf değil onların bizlerdeki hakkıdır. Gitmeliyiz, hem hal olmalıyız ve borcumuzu azaltmaya çalışmalıyız” dedi.

NANOTEKNOLOJİDEN BAHSEDİLDİ

Etkinliklerde yer almaktan duyduğu memnuniyeti “Böyle güzel bir imkanı bizlere sunduğunuz için teşekkür ederiz” diyerek ifade eden Doç. Dr. Songül Özüm, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okuyan öğrencilere nanoteknoloji konusunda bilgiler verdi. Önce nano boyut kavramı ve özellikleri hakkında konuşarak söze başlayan Doç. Dr. Özüm, disiplinler arası çalışma alanı sunan nanoteknolojinin Türkiye’deki merkezlerinden ve uygulama alanlarından bahsettiği söyleşilerinde, özellikle Türkiye’de üretilen nanoteknolojik ürünleri tanıttı. Bu alandaki gelişmelerin dördüncü sanayi devrimi açısından büyük katkı sağlayacağını vurgulayıp öğrencilerin düzeylerine uygun biçimde onlardan gelen soruları da cevaplandırdı.

MÜHENDİSLİK MÜHİM

Hem temel bilimler hem de mühendislik bilimleri ile ilişkili çalışma konularından söz açarak gittiği okullarda liseli gençlere ve ortaokul öğrencilerine hitap eden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, uluslararası çalışmaları ve deneyimleri ışığında bilgiler verdi. Gençlerin gerek planlamaları bakımından faydalı bilgiler paylaşıldı.

AKADEMİSYENLER DE İLHAM ALDI

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Gökhan yaptığı değerlendirmede “Köy okullarında gerçekleşen eğitim sürecini ve öğrencilerin yaşadığı deneyimleri merak ediyordum. Farklı bir öğrenme ortamı ve topluluk dinamiklerini anlamak çok heyecan vericiydi. Köy okullarında çalışan öğretmenlerin ve öğrencilerin ne kadar az kaynakla ne kadar büyük başarılar elde ettiğini gördüğümde hem şaşırdım hem de çok ilham verici buldum. Onlara ne derece faydam oldu bunu bilemem ama bu durum, eğitimde yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulma konusunda bana mutlaka motivasyon kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Üniversiteye gelen öğrencilerimizin yaşadığı zorlukları daha yakından ve yerinde gözlemlemek artık onlara karşı daha empatik olmamı sağlayacak diye düşünüyorum. Bu duyguyla eğitimde adalet ve eşitlik konularında daha duyarlı olmam gerektiğine karar verdim. Köy okullarının sunduğu eşsiz deneyimler ve öğrenme ortamına şahitlik etmek Anadolu insanına, okullarımıza ve öğrencilerimize karşı bende bir minnettarlık duygusu oluşturdu. Bu nedenle, güzel yurduma ve saf, masum, tertemiz, pırlanta gibi yurdum insanına karşı daha fazla destek ve kaynak sağlama yönünde gayret sarf etmem gerektiğini düşünüyorum” dedi.

SÜREKLİ VE PLANLI ÇALIŞMAK ÖNEMLİ

Önce öğrencilere sorular yönelterek onları tanımaya çalışan Öğr. Gör. Deniz Akalın, hedef odaklı ve düzenli çalışma konusunda bilinçlendirici bilgiler verdi. Çalışmanın sürekliliğini fark etmelerine katkı verecek nitelikte bilgiler paylaştı, önerilerde bulundu. Öğrencilerin gelecek için şimdiden hazırlıklı olmalarının farkına varmaları sağlanmaya çalışıldı.

BİLİME MERAK ARTIYOR

Ortaokul öğrencileriyle etkileşimli biçimde bilgiler paylaşan Öğr. Gör. Dr. Okan Uçar ve Öğr. Gör. Dr. Abdullah Karaca, 3d kalemlerle tasarım ve güneş teleskobu etkinliği gerçekleştirdiler, sorulara cevap verdiler. Çekerek Bilim Merkezi’nin tanıtımına da katkı veren buluşmada çocukların bilime olan meraklarının sürekli arttığı gözlendi.

HUZUR VERİCİ

Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede Ali Sapmaz, kendisinin de aslen o yöreden olduğuna değindi ve “Bugün rotamız Aydıncık, Aydıncık – Kazankaya, Dereçiftlik ve Baydiğin köylerindeki okulları ziyaret ettik. Bendeniz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamp faaliyetlerinden ve proje faaliyetleri kapsamındaki öğrencilere verdiği desteklerden, gençlik merkezilerimizden, kültür ve sanat faaliyetlerinden bahsettim. Gençlerimizin dün milli mücadele ile bu ülkeyi bize emanet ederken bugün de yeni milli mücadelenin bu ülkeyi medeniyette, kültürde, sporda, sanatta, teknolojide dünyanın en ileri seviyeye getirecek şekilde çalışmasının gerekli olduğunu vurguladık. Gençlerimizin özgüvenleri yerinde, sorgulayan düşünen okuyan bireyler olduklarını gördük. Türkiye’nin ve dünyanın genel sorunlarını bildiklerini ve çözümlerinin olduğunu görmemiz bizleri mutlu etti. Yeni Türkiye Yüzyılında devletimizin tüm imkanları ile gençlerimizin yanında olduğunu söyledik. Ayrıca Aziz Sancar gibi Selçuk Bayraktar gibi Türkiye ye Milli Motorlar kazandıran Mahmut Akşit gibi rol model insanlardan örnekler verdik. Kümbet Ovasından Aydıncık’tan da Aziz Sancarlar çıkabileceği vurgulandı. Bu günümüzün ve yarınımızın sahipleri gençlerimizin enerjileri bizleri etkiledi. Biz gençlerimize bir şeyler anlattığımızı zannederken aslında onlardan bir şeyler öğrendiğimizi öğrendim. Emeği geçen Başta Mustafa Böyükata hocama, Aydıncık Kaymakamına Milli eğitim müdürüne, Okul Müdürlerine ve duyarlı öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi ve gençlerin ayağına gitmenin gönle huzur verdiğini belirtti.

HEDİYELERDE BIRAKILDI

Akademisyenler gittikleri okullara gönüllüler aracılığıyla temin edilen kitaplardan da hediye ettiler. Katkı da bulunanlara gıyabında teşekkür edildi.

KAYMAKAMLA DA BİR ARAYA GELİNDİ

Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım’ın makamında kısa bir süre konuk olan akademisyenler hem ilçe hakkında bilgiler aldılar hem de kendi yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. İlçe Milli eğitim Müdürünün de hazır bulunduğu buluşmada yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’da daha önce de ilçede yapılan ve kendisinin yer aldığı bazı etkinliklerden bahsedip öğretmenlere yönelik yapılabilecek eğitimler ile öğrenciler için yapılabilecek bazı çalışmalardan söz açtı. Diğer akademisyenlerde izlenimlerini aktardılar.

Yapılan etkinliğin önemine dair değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Alperen Yıldırım, verdikleri bilgiler ve eğitime dair çabaları sebebiyle teşekkür etti.