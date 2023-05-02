KÜN Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde üniversitenin Ürgüp – Mustafapaşa yerleşkesinde Oktay Sinanoğlu Binası Cemil Meriç Salonunda 29 – 30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen “Akademisyenler için Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk’ün koordinatörlüğünde ve Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Eğitim Yöneticiliğinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte YOBÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan yüzyüze seminerler vererek ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmail Öçsoy da uzaktan çevrimiçi yolla bilgiler paylaşarak eğitmenlik yaptılar.

İki gün süren programda proje fikri oluşumu ve proje teklifinin hazırlanmasına yönelik stratejiler, proje metni yazımı, proje uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin konular ele alındı. Proje ekibinin oluşturulması ve proje yürütme ile ilgili temel bilgiler verilerek katılımcıların becerilerinin geliştirilmesine katkı verecek uygulamalar gerçekleştirildi.

Genel bir proje döngüsü yönetimine ağırlık verilen programda TÜBİTAK proje destek programları hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ulusal ve uluslar arası düzeyde destek programları hakkında deyim ve düşüncelerini paylaşana eğitmenler, proje başvuru ve değerlendirme aşamalarında nelerin göz önünde bulundurulduğuna da değindiler.

Proje yazımı için bir yerden başlanması gerektiği ve projelere ret alan akademisyenlerin de bu yolla önemli tecrübeler edindiğini ortaya koyan eğitmenleri, proje tasarımında dikkat edilmesi gereken incelikleri ve etik konularını da örneklerle izah ettiler.

Proje başlığının, özetin, anahtar kelimelerin nasıl tespit edilmesi gerektiğinden özgün değerin, yöntem ve yönetim ile yaygın etki kısımlarının yazımında dikkat edilmesi gereken noktaların detaylıca aktarıldığı eğitimde grup çalışmaları yoluyla uygulama da yaptırıldı.

KÜN-TTPYO’dan Yunus Emre Karaman’ın organizsyona teknik destek verdiği programdan 20 civarında akademisyen yararlandı. Eğitim etkinliğinin güzel, aktif, verimli, yoğun, faydalı ve öğretici olduğunu belirten katılımcı akademisyenler yaptıkları değerlendirmelerde, proje yazma sürecinin incelikleri, panelistlerin bakış açıları, ekip çalışması, proje stratejisine uygun taktik geliştirme, bilimde ortak dilin önemi, sabırlı olmak gerektiği, proje ile ilgili terimlerin tanımları, proje planlamasında ve yazımında yapılan hataları, proje yazmanın gerekliliği, proje için problem belirleme, eleştirel değerlendirme yapmanın gerekliliği, projelerde toplumsal yararın gözetilmesi gerektiği ve TÜBİTAK proje başvuruları ile ilgili bilgi edindiklerini, proje yazma konusunda cesaretlerinin arttığını ifade ettiler. Halen bilmedikleri pek çok şey olduğunu belirterek bakış açılarında değişim meydana geldiğini ve grup çalışmalarında bunu daha kolay anladıklarını beyan edenler de oldu. Ayrıca daha uzun süreli ve uygulama ağırlıklı eğitimlerin yapılmasının, gerçek proje metinleri üzerinden tartışma yapılmasının, yerinde olacağına yönelik önerilerde de bulundular.

Etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Akademik camianın etkili ve nitelikli çalışmalar ortaya koyması, birlikte iş yapması ve topluma hem doğrudan hem de dolaylı olarak fayda üretmesi için proje tabanlı çalışmalara daha fazla yönelmesi gerekir. Bunun için proje tabanlı akademik çalışmaların genel geçer bir yaşama biçimi haline gelmesi lazım. Bu yönde yaptığımız gönüllü eğitim çalışmalarından bir tanesini de Kapadokya Üniversitesi’nde yapmaktan çok memnun oldum. Dinamik bir kadroyla bir araya geldik. Hafta sonlarını içtenlikle bu işe ayırmaları ve sorularına cevap verdiğimizde kendilerini iyi hissedişlerini görmek bizler de huzur verdi. Davetleri ve harika organizasyonları sebebiyle KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Prof. Dr. İlhan Öztürk hocamıza ve şahsında bütün emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Üniversitede proje sayılarının artırılması ve proje yapan araştırmacılara destek sağlanabilmesi için gerçekleştirilen eğitim etkinliğinin beklenen etkiyi doğurduğuna vurgu yapan Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Prof. Dr. İlhan Öztürk, kendilerini kırmayıp davetlerine olumlu dönüş yapan eğitmenlere teşekkür etti ve Alev Alatlı’nın kitabı, üniversitenin yayınları ile yöreyi tanıtıcı materyallerden oluşan hediye takdiminde bulundu. Haber Merkezi