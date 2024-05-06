Yerköy Devlet Hastanesi’nde görevli ebeler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi’ni başarıyla tamamladı.

Başhekim Uzman Dr. Ali Demir’in de katıldığı törende, ebelere sertifikaları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan tarafından takdim edildi.

Dr. Demir, yaptığı konuşmada, “Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay boyunca tek başına yeterli ve ideal besindir. Emzirme, hem anne hem de bebek için birçok sağlık faydası sağlar. Bu nedenle, annelerin emzirme konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi çok önemlidir. Ebelerimiz, annelerin emzirmeyle ilgili bilgi edinmelerine ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu eğitim ile ebelerimizin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Ebelerimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Hastane olarak ebelerin bu önemli başarılarından dolayı gurur duyduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Dr. Demir, anne sütü ve emzirmenin önemine değinerek tüm anneleri emzirmeye teşvik etti.

Eğitimde, anne sütü ve emzirmenin önemi, emzirme teknikleri, emzirmeyle ilgili sorunlar ve çözümleri gibi konularda bilgiler verildi. Ebeler, teorik bilginin yanı sıra pratik uygulamalar da gerçekleştirdiler.