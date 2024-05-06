Çekerek Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Üzeyir İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, kurum amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi kapsamında birbirinden ilginç etkinlik ve projeler katılımcılarla buluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergi açılışı İlçe Kaymakamı Sayın Fidan Bozkır, İlçe Belediye Başkanı Sayın Üzeyir İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Zeki Akkan, kurum amirleri, okul müdürleri ve katılımcıların eşliğinde gerçekleştirildi. Birbirinden ilginç etkinlik ve projelerin sergilendiği projeye emek veren idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz” denildi.