Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı bölgelerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin tarihinin belirlendiğini duyurdu.

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereğince, bir seçim çevresindeki seçimin iptal edilmesi halinde, o bölgede yeniden seçim yapılacağı ve bu yenileme seçiminin 2024 yılının haziran ayının ilk Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilemeyen belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, kararda yeniden yapılacak seçimlerin sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı, zira bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.