Kamu bankaları, emekli olan vatandaşlara 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapacak. Bu promosyon ödemeleri ise bugün itibarıyla başlıyor.

Kamu bankalarının emekliler için belirlediği promosyon tutarları netleşti ve başvurular halen devam ediyor. Ödemeler ise 28 Mart Perşembe günü (bugün) başlayacak.

Emekliler, promosyonlar için bankalara veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ancak bankalar, promosyon almak için emeklilere 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü istiyorlar. Ancak daha avantajlı bir teklif olması durumunda, banka değişikliği yapmak mümkün.

Banka değişikliği yapıldığında cayma bedeli alınmıyor ve önceki bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.

Kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon ödeyecekler. Birden fazla emekli maaşı alanlar ise her bir maaş için ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecekler.

Toplamda 16 milyon kişiyi kapsayan uygulamadan, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabilecekler. Özel bankalardan da kamu bankaları dışında promosyon alınabiliyor.