Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı talebinde bulunan boşanan bireylere karşı önlemler alıyor.

Yozgat dahil 81 ilden binlerce ihbar alan SGK, denetimlerine hız verdi. Yapılan denetimler sonucunda 2 binden fazla kişi tespit edildi ve bu kişilerin aylıkları kesildi.

SGK'nın 2023 yılı faaliyet raporu kamuoyuna açıklandı. Raporda, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında elde edilen verilere yer verildi. Raporda dikkat çeken hususlardan biri, emekli maaşı alabilmek için eşinden boşanan bireylerin sayısı oldu. Ayrıca, sigortalının vefatı durumunda geride kalan çocukların aldığı ölüm aylıklarında tespit edilen hileler de raporda belirtildi.

NTV'nin haberine göre, SGK, eşiyle boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıklarını kesti. Bu kişiler, aldıkları maaşları geriye dönük faiziyle birlikte ödemek zorunda kaldılar.

Geçen yıl, toplamda 101 bin 794 işyeri denetlendi ve bunlardan bin 533'ü sahte olduğu tespit edildi. SGK tarafından yapılan tüm tespitler sonucunda ise toplamda 1.2 milyar TL para cezası kesildi.