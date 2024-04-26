Milyonlarca emekli, Temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarlarını merakla bekliyor. Ancak, merakla beklenen bu rakamlar hakkında iki farklı formül ortaya çıktı. İşte en düşük emekli maaşı için masadaki bu iki senaryo...

Yaklaşık 16 milyon emekli, emekli maaşlarındaki değişiklikleri ve Temmuz ayındaki zam oranlarını yakından takip ediyor. Ocak-Haziran döneminde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi.

Emeklileri ilgilendiren düzenlemelerde gelir artışı ve günlük yaşamı kolaylaştıracak tedbirler yer alıyor. Yakın zamanda açıklanması beklenen emeklilere yönelik düzenlemelerden bazı detaylar ise medyaya yansıdı.

Emeklilere sunulacak destekler şunlardan oluşuyor:

Ulaşım yardımı

İletişim yardımı

Alışveriş yardımı

Belediye hizmetlerinde indirimler

Enerji yardımları

Kira yardımları

Finansal destek

Tatil yardımı

Refah payı ve taban maaş düzenlemesi

Sabah gazetesinin haberine göre, Temmuz ayıyla birlikte emekli maaşı zammı için farklı formüller gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve üç aylık enflasyon yüzde 15 olarak belirlendi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri ise henüz bekleniyor.

Bu verilerin ardından altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve refah payı buna göre hesaplanacak. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için 10 bin TL'lik mevcut düzenlemenin de gözden geçirilmesi bekleniyor.

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 olarak belirlendi. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükseleceği tahmin ediliyor.

En düşük emekli maaşı için iki senaryo ortaya çıktı:

Altı aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47'ye göre hesaplandığında, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında olacak.

İkinci senaryoda ise bir yıllık enflasyon beklentisi dikkate alındı. Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 aralığında olması bekleniyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşının 13 bin 500-14 bin TL arasında olabileceği hesaplanıyor.