Göreve geldiği günden bu yana tasarruf politikalarını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir adım geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kamuda tasarruf tedbirleri uygulanmaya başlanıyor. Bu kapsamda, makam araçlarının satışıyla ilk adım atılıyor.

Bakan Şimşek'in liderliğinde, kamudaki araçların satışı için harekete geçildi. İlk etapta 500 aracın satışı planlanırken, ikinci aşamada 1000 aracın daha satışa çıkarılması öngörülüyor. Bu yeni uygulamanın birkaç gün içinde başlaması bekleniyor.

Kamu kurumlarına kayıtlı olan tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye edilmesi gerekenlerin belirlendiği bildirildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, ilk etapta 500 aracın satışa çıkarıldığı, ikinci aşamada ise 1000 aracın daha tasfiye listesine alındığı ifade edildi. Bu adımların sadece belirli sayılarla sınırlı kalmayacağı ve ilerleyen dönemlerde de devam edeceği vurgulandı.

KATI KURALLAR UYGULANACAK!

Satışlardan elde edilecek gelirin hazineye aktarılacağı ve yeni araç alımı ile kiralanması konusunda katı kuralların uygulanacağı belirtildi. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumlarının, öncelikle ellerindeki araçları satarak yerine yeni araç alabilecekleri veya kiralayabilecekleri ifade edildi. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılan araçlar haricinde, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyeceği, araç kiralamalarının da kademeli olarak sonlandırılacağı dile getirildi.

Ayrıca, kamudaki makam araçlarının kullanımına sınırlama getirileceği ve makam aracı kullanacak kadroların yeniden belirleneceği bildirildi. Üst düzey bürokraside bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verileceği ve doğrudan makama tahsisli araçların listesinin belirlenerek yeni bir planlama yapılacağı aktarıldı.

115 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.

Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı ve kamudaki zorunlu olmayan servis araçlarının iptal edilerek, personelin ulaşım kartlarına geçişinin planlandığı kaydedildi. Ayrıca, demirbaş alımlarından kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlamaların yapıldığı ifade edildi.