Sağlık Bakanlığı, binlerce personel alımı yapacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı kararıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde zorluk yaşanan bölgelerde ve hizmet alanlarında sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi. Bu kapsamda, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelin 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüklerinde/toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde görev alacakken, 35.984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde çalışacak.