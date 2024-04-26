Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer toz taşınımı olabileceği bildirildi.

Hava sıcaklığı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli ve güneydoğudan hafif eserken, İç Anadolu'da güneyden kuvvetli esmesi ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı olabileceği için görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın bu bölgede güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde ise yer yer toz taşınımı görülebileceği bildiriliyor.

Yozgat için hava sıcaklığının en düşük 15°C, en yüksek 25°C olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Öte yandan Meteoroloji, 35 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı. O kentler şöyle: "Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce." Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.