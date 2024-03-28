Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Mart 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3105 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3072 liradan, satış fiyatı ise 32.3138 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.1605 TL'den yapan euro şu anda 35.1407 TL alış ve 35.1804 TL satış fiyatına sahip.