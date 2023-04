İlk ziyaretlerinin AK Parti karargâhı olduğunu ifade eden Millet İttifakının Yozgat 1’inci Adayı Lütfullah Kayalar, “14 Mayısta yapılacak olan seçimin ülkemize ve Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

“KARDEŞLİK ORTAMINDA BİR SEÇİM OLACAK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir konuşma yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, “Millet İttifakı milletvekili adaylarının ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. 14 Mayıs’ta Türkiye’mizi ilgilendiren çok önemli bir seçime giriyoruz. Bu seçim Yozgat’ta bildiğiniz gibi önce ki gün sayın milletvekili adaylarımız Millet İttifakı karargâhını ziyaret ettiler. Kendileri de bizlere iadeyi ziyarette bulundular. Yozgat’ta güzel kardeşlik birlik beraberlik ortamında bir seçim geçeceğine inanıyorum. Yozgat’ımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“HEP BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ”

Millet İttifakının Yozgat 1’inci Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar ise, ziyarette yaptığı konuşmada; “Sayın başkanımıza bu güzel karşılama konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler aslında bir ve beraberiz hepimiz birbirimizi tanıyoruz neticede saat hanenin dibindeyiz. Allah kısmet etti bu dönemde 14 Mayısta yeni bir seçime giriyoruz. Yozgat her zaman örnek olmuştur. Bizlerin vatan sevgisi, yurt sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, maneviyatı her zaman Türkiye’ye örnek olmuştur. Bu seçim döneminde de bu güzel çalışmalar da örnek olacaktır. AK Parti milletvekili adayımız Abdülkadir Akgül Bey ve diğer değerli milletvekili adayı arkadaşlarımız, Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse daha önce bizleri ziyaret etmişlerdi. Bu güzel ilişkilerimizle, bu güzel seçim dönemi ile Yozgat’ımız için 14 Mayıs’tan sonra yine hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz. Abdülkadir Akgül Bey’in başında bulunduğu kurum Türkiye’nin en büyük kurumlarından birisiydi. Orada her zaman Yozgat için pozitif ayrımcılık yaptı. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramının da Yozgat’ımıza, İslam Âlemine, Türkiye’mize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“YOZGAT DÜĞÜNÜNÜ BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

“Hepimiz gönül ilişkisi içerisinde farklı siyasi partilerde görev yapıyoruz” diyen Millet İttifakı Yozgat 2’nci Milletvekili Adayı Ali Keven; “Görevimiz belli; Yozgat’ı kalkındırmak, büyütmek, geliştirmek, Yozgat’ta istihdamı artırmak. Hepimizin hedefi bu. Kalkınmış refah içerisinde bir Yozgat hedefimiz. Farklı yollardan gidiyoruz. Hepimizin farklı iddiası var. Şu gerçeği görmek lazım 2002 yılında Yozgat’ın nüfusu 684 bin iken bugün ise 414 bin de. Çok ciddi bir göç veriyoruz. İlçelerimizden, il merkezimizden, her yerden göç veriyoruz. Öncelikle göçün önüne geçmemiz lazım. Yozgat’ın büyümesini ve büyük şehir olmasını isteriz ama göstergeler öyle değil oraya doğru gitmiyoruz. İnsanın çok olduğu yerde ticarette çok olur. Ben uzun süre Yozgat’ta siyaset yaptım. Beni yakinen tanırsınız. Çok seçim yaşadım. Yaşadığımız seçimde bütün arkadaşlarıma ‘Sakın ha sakın farklı düşünüyoruz diye kimseyle düşman olmayın’ demişimdir. Bizler büyük bir medeniyetin çocuklarıyız ve o medeniyeti büyütmek istiyoruz. O medeniyeti büyütmek istiyorsak ise farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmeliyiz. Yapılacak seçimin ülkemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir Yozgat düğününü birlikte yapacağız” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN YOZGAT VE ÜLKEDİR”

AK Parti Yozgat 1’inci Milletvekili Adayı Abdülkadir Akgül ise; “Yapılacak olan seçimin Yozgat’ımız için ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin bizlerden beklentisi daha değişiktir. Yozgat, devletinin her zaman yanında olan, en çok şehit veren, vatanına milletine en çok sahip çıkacak bir memlekettir. Burada hiç merak etmeyin, hepsinin ağabeysi olarak en iyi şekilde seçimi geçireceğimizden emin olun. Bizler sadece Yozgat için buradayız. Yozgat’a emek vermek için buradayız. Milletvekili adayı olan arkadaşlarımız zamanında birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Bakanımızla daha önce beraberdik. İnşallah bundan sonra da Yozgat için hayırlı adımlar atarız. Önemli olan Yozgat ve ülkedir. Allah ülkemizi bütün şer odaklarından korusun. Yozgat’ımıza da bu seçim hayırlı uğurlu olsun” dedi. Alpaslan Demir