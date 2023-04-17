İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde Bozok Platosunda yer alan Yozgat’a Bahar geldi.

BAHAR YOZGAT’A GÜZELLİK KATTI

Yozgat, soğuk kış günlerinin ardından ilkbahar renklerine büründü. Meyve ağaçları renk renk çiçek açarak Yozgat’a ayrı bir güzellik kattı.

Soğuk havaların yerini sıcak havalara bırakmasıyla birlikte Yozgat’ta bahar havasının etkili oldu.

Baharın kendisini göstermesiyle beraber ise ortaya güzel manzaralar çıktı.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Yozgat’taki park ve bahçelerde bulunan ağaçlar ve süs bitkileri çiçek açtı. Baharın gelmesi ile birlikte vatandaşlar ise kendini sokağa attı.

Yozgatlı vatandaşlar ise baharın keyfini yaşamaya başladı. Melike Aslı Arslan