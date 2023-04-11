Belediye Düğün Salonu’ndaki programa; Milletvekili Adaylarının yanı sıra; MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Önen, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Boğazlıyan İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Yenipazar Belediye eski Başkanı Fatih Rüştü Aydınöz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, STK başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Salonu dolduran partililer ve misafirlerle bir araya gelen MHP Yozgat Milletvekili ve Adayı İbrahim Ethem Sedef, hemşehrileriyle iftar sofrasında buluştu. Sedef ayrıca, böylesi anlamlı bir buluşmayı sağlayan İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ederek, “Devleti ve Milletiyle Her Şeyden Önce Türkiye, Her şeyden önce Yozgat” dedi.

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde startı veren Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef beraberinde adaylar Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz ve Sezer Yozgat ile birlikte Boğazlıyan’a çıkarma yaptı.

İlçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret edip gönül köprüleri kuran adaylar daha sonra İlçe Teşkilatı tarafından tertiplenen İftar Sofrası’nda partililer ve seçmenlerle buluştu.

İftar öncesi konuşma yapan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Bizleri güler yüz ve ilgiyle karşılayan tüm Boğazlıyanlı hemşerilerime selam ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.

Sedef, yoğun katılımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan Boğazlıyanlı hemşerilerime, programın hazırlanmasında büyük emek harcayan İlçe Başkanımız Selahattin Demiroğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Devleti ve Milletiyle Her şeyden önce Türkiye” ifadelerine yer verdi.

İftar programı sonrası Milletvekili Sedef esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Haber Merkezi