AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Arslan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Karabulut yuvasına geri döndü. Başarılarının devamını diliyor, ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun” diyorum dedi.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde partiler arası yaşanılan istifalara bir yenisi de Yenifakılı ilçesinde yaşandı.

İYİ Parti’li Belediye Başkanı Soner Yalçın’la birlikte Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Veteriner Hekim Hamza Karabulut, "Demokrasinin olmadığı yerde siyaset yapamayacağım" diyerek partisinden istifa etti.

İYİ Parti'nin kendi içerisinde hak ve adaleti sağlayamadığını iddia eden Karabulut, "Genel merkez bu tutumundan vazgeçmediği takdirde istifaların arkası kesilmeyecek” şeklinde konuştu.

İstifa sonrası AK Parti İlçe Teşkilatı’na giden Karabulut’un üyelik kabulünü İlçe Başkanı Selma Uçar yaptı. İstifayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran AK Parti Yenifakılı İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Arslan, Karabulut’un istifasını “Yuvaya dönüş” olarak değerlendirdi.

Karabulut’un AK Parti’ye geçişi sonrasında rozetini AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül’ün Çarşamba günü Yenifakılı ilçesine yapacağı ziyarette takacağı öğrenildi. Haber Merkezi