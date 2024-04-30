Yapılan araştırmaya göre, yeme alışkanlıklarının ön planda olduğu gözlemlendi ve yeme-içme sektöründe en yoğun kredi kartı harcamalarının döner ve köfte restoranlarında gerçekleştiği belirlendi.

Türkiye'nin 2023 yılındaki yemek tercihlerini analiz eden GÖSAŞ araştırmasına göre, kredi kartlarıyla en fazla harcama döner ve köfte restoranlarında yapıldı. Bu trendi kebap, pide ve burger restoranları izledi.

YOZGAT’IN TERCİHİ KÖFTE YERİNE DÖNER OLDU

Özellikle Yozgat başta olmak üzere Sivas, Çanakkale, İzmir, Antalya, Karaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop ve Ankara gibi şehirlerde Garanti BBVA kart kullanıcılarının döner restoranlarına ilgi gösterdiği görüldü. Marmara Bölgesi ise Tekirdağ ve Çanakkale hariç olmak üzere köfteyi tercih ederek bu eğilimden ayrıldı. Tunceli sadece kebap yemeğini tercih ederken; Bolu, Afyonkarahisar, Zonguldak, Amasya, Uşak, Aydın ve Bayburt pideyi tercih etti. Mersin ise tantuni ile öne çıkarak yerel lezzetinden ödün vermedi.

Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise pide restoranları en çok tercih edilenler arasında yer aldı. İstanbul, Kocaeli ve Antalya gibi yemek çeşitliliği açısından zengin şehirlerde burger restoranları ön plandayken, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde döner ve kebap sofralarda önemli bir yer tuttu. Güneydoğu Anadolu'da ise lahmacun diğer bölgelere kıyasla daha fazla talep gördü.

Garanti BBVA kartlarıyla yapılan işlemler arasında eve en fazla sipariş veren şehirler Edirne ve İzmir oldu. İstanbul üçüncü sırada yer alırken, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Denizli gibi şehirler de yüksek oranda eve sipariş veren iller olarak öne çıktı.