Kadışehri Belediyesi Yeni Düğün Salonunda gerçekleştirilen final törenine Kaymakam Yunusu Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Önemli ve güzel bir yarışmanın icra edildiğini söyleyen Kaymakam Polat, yarışmacılara başarılar diledi.

Yarışmanın amacının Kur'an-ı Kerim'i teşvik etmek olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yarışmanın kazananının da kaybedeninin de yok. Bu işi bize yaşatan asıl genç nesildir. Burada emeği geçen anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Onlar çocuklarını bize göndermezse biz Kur'an-ı Kerim'i kime okutacağız. Onun için anne babalar bizim velilerimiz ve başımızın tacıdır. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. Bunun için bir mümin hangi yaşta olursa olsun, Kur'an'ı Kerim'i öğrenmek için büyük bir gayret içine girer. Okumasını öğrendikten sonra da bu hazzı her fırsatta tatma imkânına sahip olur. Çünkü Kur'an'ı öğrenmek imanın bir gereğidir. Biz de bu gereklilikten hareketle yavrularımıza Kur’an-ı Kerim'i öğretiyor ve kalplerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli yarışma ve etkinliklerle onları özendirmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneği her yıl Ramazan ayında yapmış olduğumuz Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasıdır” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giden öğrencilere ödülleri verildi. Haber Merkezi