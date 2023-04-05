Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’in ev sahipliğinde 17-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stilde 10 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda hemşehrimiz Milli Güreşçi Rıza Kayaaalp mücadele verecek.
Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak milli sporcular şunlar:
55 kiloda Adem Burak Uzun (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
60 kiloda Kerem Kamal (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
63 kiloda Mehmet Çeker (ASKİ)
67 kiloda Murat Fırat (ASKİ)
72 kiloda Selçuk Can (ASKİ)
77 kiloda Yunus Emre Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
82 kiloda Burhan Akbudak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
87 kiloda Ali Cengiz (ASKİ)
97 kiloda Metehan Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)