Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma nefesleri kesti. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçta iki kez öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, 45+2. dakikada Fred'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Sarı-lacivertli ekip, 80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak Sivasspor, 57. dakikada Koita'nın attığı golle skoru eşitledi.

Maçın son dakikalarında gelişen bir pozisyonda Sivasspor, 90+4. dakikada penaltıdan Manaj'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 86'ya, Sivasspor ise 45'e yükseltti. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta kritik bir derbi maçında Beşiktaş'ı ağırlayacakken, Sivasspor ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. edecek.